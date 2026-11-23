23 ноября 2026, 17:39

Стилист Пелар: деловой костюм менее популярен из-за тренда на расслабленность

Фото: iStock/ jacoblund

Почему строгий деловой костюм становится менее популярным? По словам стилистов, глобальный тренд на расслабленность в моде наблюдается уже несколько лет.





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» отметила, что на эту модную тенденцию сильно повлияла пандемия, потому что мы стали больше работать удалённо и перестали жёстко придерживаться делового дресс-кода, привыкли к комфортной одежде.





«И даже когда вернулись в офисы, возвращаться в свои жёсткие деловые костюмы нам уже, конечно, не хочется. Если мы сейчас посмотрим на коллекции многих брендов, то увидим, что меняется не только сам крой официального костюма, но и то, с чем мы его носим. Мы уже совершенно спокойно надеваем под жакет красивую майку, футболку, тонкий трикотаж, лонгслив вместо классической офисной блузы. Сам жакет часто носим расстёгнутым, таким расслабленным, и это выглядит абсолютно современно, элегантно и при этом вполне по-деловому», — отметила она.

«Появляется меньше жёстких формообразующих элементов. Есть даже такое понятие в моде, как мягкий тейлоринг — то есть мягкий костюмный крой, когда у нас сохраняется архитектура костюма, но при этом он не выглядит как такой футляр, в который мы себя с утра упаковали», — объяснила Пелар.