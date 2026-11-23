«Повлияла пандемия»: Стилист объяснила, почему строгий деловой костюм становится менее популярным
Стилист Пелар: деловой костюм менее популярен из-за тренда на расслабленность
Почему строгий деловой костюм становится менее популярным? По словам стилистов, глобальный тренд на расслабленность в моде наблюдается уже несколько лет.
Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» отметила, что на эту модную тенденцию сильно повлияла пандемия, потому что мы стали больше работать удалённо и перестали жёстко придерживаться делового дресс-кода, привыкли к комфортной одежде.
«И даже когда вернулись в офисы, возвращаться в свои жёсткие деловые костюмы нам уже, конечно, не хочется. Если мы сейчас посмотрим на коллекции многих брендов, то увидим, что меняется не только сам крой официального костюма, но и то, с чем мы его носим. Мы уже совершенно спокойно надеваем под жакет красивую майку, футболку, тонкий трикотаж, лонгслив вместо классической офисной блузы. Сам жакет часто носим расстёгнутым, таким расслабленным, и это выглядит абсолютно современно, элегантно и при этом вполне по-деловому», — отметила она.
По словам эксперта, меняется и конструкция самого жакета: плечевая линия становится более естественной, ткани — более пластичными.
«Появляется меньше жёстких формообразующих элементов. Есть даже такое понятие в моде, как мягкий тейлоринг — то есть мягкий костюмный крой, когда у нас сохраняется архитектура костюма, но при этом он не выглядит как такой футляр, в который мы себя с утра упаковали», — объяснила Пелар.Она добавила, что для женщин с нюансами фигуры отказ от официального костюма — хорошая тенденция, потому что достаточно плотная, но пластичная ткань может очень красиво обволакивать фигуру, не обтягивая её и не создавая дополнительного стоячего объёма.
«Современная женщина за один день может посетить несколько деловых встреч, провести переговоры, забрать ребёнка из школы, вечером отправиться в театр или на ужин с друзьями. У нее чаще всего активный образ жизни. И ей нужна одежда, которая будет адаптироваться под её образ жизни, а не наоборот. Я очень рада, что после эпохи гипертрофированного оверсайза у нас возвращается женственность. Мы снова видим приталенные жакеты, юбки-карандаши и подчёркнутую линию талии. Но теперь это вопрос личного выбора», — резюмировала собеседница.