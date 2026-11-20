20 ноября 2026, 15:45

DM: Приталенная кожаная куртка указывает на кризис среднего возраста у мужчин

Фото: iStock/rep0rter

Черная приталенная кожаная куртка может создать впечатление, что мужчина пытается казаться моложе, считают стилисты Кэролайн Бакстер и Лиза Талбот. По их мнению, такая вещь рискует вызвать ассоциации с кризисом среднего возраста. Об этом сообщает Daily Mail.