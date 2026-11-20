Стилисты объяснили, почему кожаная куртка может выглядеть неудачно на мужчинах старше 40 лет
Черная приталенная кожаная куртка может создать впечатление, что мужчина пытается казаться моложе, считают стилисты Кэролайн Бакстер и Лиза Талбот. По их мнению, такая вещь рискует вызвать ассоциации с кризисом среднего возраста. Об этом сообщает Daily Mail.
Бакстер обратила внимание на образы Дженсена Хуанга, который часто появляется на публике в подобной одежде. Стилист считает его гардероб почти безупречным, однако слишком аккуратная куртка, по ее мнению, лишается характерной непринужденности.
Талбот не видит причин отказываться от кожаных моделей из-за возраста. Мужчинам старше 40 лет она рекомендует выбирать свободный крой, мягкий материал и заметные потертости.
В качестве примера стилист привела актера Брэда Питта. По ее словам, он предпочитает поношенную кожу и свободные силуэты. Благодаря этому одежда выглядит естественной частью его образа.
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