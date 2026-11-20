«Она мать»: Стилист Эльвира Янковская высказалась о помиловании Лерчек
Эльвира Янковская поддержала освобождение Лерчек от наказания и снятие судимости
Стилист Эльвира Янковская ранее стала фигуранткой следствия по делу о поддельных сумках блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В шоу «PROпуск» она высказалась о решении президента России Владимира Путина помиловать Чекалину.
Известно, что Чекалина борется с раком желудка и воспитывает четверых детей. Янковская поддержала освобождение Валерии от наказания и снятие судимости. Стилист считает, что сейчас блогеру особенно важно быть рядом с близкими.
«Она мать, у неё четверо детей. Любая мать должна быть со своими детьми», — пояснила Эльвира.При этом сама Янковская ещё не возобновила общение с Чекалиной. После возвращения к привычной жизни она сосредоточилась на семье и работе. По словам женщины, близкие ждали её возвращения, а некоторые проекты уже запущены.