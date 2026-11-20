20 ноября 2026, 14:49

Эльвира Янковская поддержала освобождение Лерчек от наказания и снятие судимости

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Стилист Эльвира Янковская ранее стала фигуранткой следствия по делу о поддельных сумках блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В шоу «PROпуск» она высказалась о решении президента России Владимира Путина помиловать Чекалину.





Известно, что Чекалина борется с раком желудка и воспитывает четверых детей. Янковская поддержала освобождение Валерии от наказания и снятие судимости. Стилист считает, что сейчас блогеру особенно важно быть рядом с близкими.

«Она мать, у неё четверо детей. Любая мать должна быть со своими детьми», — пояснила Эльвира.