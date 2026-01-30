«Повод заподозрить неладное»: Что важно знать о гриппе после массовой гибели пациентов в Кузбассе?

30 января 2026, 17:59

Врач Романенко: во время гриппа нельзя принимать антибиотики

Фото: iStock/stefanamer

Гибель семи пациентов психоневрологического интерната в Кузбассе на фоне вспышки гриппа всколыхнула общество. Эта трагедия — суровое напоминание о коварстве вируса и опасности его осложнений. Как отличить обычное течение болезни от угрожающего состояния и что делать, чтобы защитить себя и близких?





Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор (эндокринолог, кардиолог) Татьяна Романенко в беседе с «Радио 1» обозначила главный принцип: бояться нужно не самого гриппа, а его осложнений. И лучшая защита от них — правильные действия с первых симптомов.





«Раз уж мы не привились, то первое, что нужно сделать, если у вас появились какие-то симптомы респираторной инфекции, — засесть дома. Потому что тем самым вы обеспечите себе лечебно-охранительный режим, и вероятность развития осложнений будет меньше. Второй момент — обратиться к врачу, третий — ни в коем случае не принимать антибиотики, потому что они на вирус гриппа не действуют, и жаропонижающие препараты, если у вас нет температуры 38. Повышенная температура при гриппе, при любой инфекции — это защитная сила, это борьба организма против инфекции», — сказала она.

«Грипп обычно начинается остро: с резкого подъёма температуры, сильной головной боли, ломоты в теле. Было всё хорошо, а через пару дней повысилась температура, появился кашель, одышка. Это когда ты не можешь сделать то, что ты раньше делал: дойти до туалета, поставить себе чайник. Это все — повод заподозрить неладное и срочно обратиться к врачу», — предупредила врач.