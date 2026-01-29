В Кузбассе раскрыли причины смерти пациентов в Прокопьевском интернате

29 января 2026, 12:30

Причиной смерти пациентов в интернате Кузбасса стала сердечная недостаточность

Фото: iStock/sudok1

В Министерстве труда и соцзащиты Кузбасса заявили, что семь человек в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались из-за сердечной недостаточности и осложненной болезни системы кровообращения. Причины смерти двоих человек еще не установлены.





Напомним, в январе в интернате скончались девять пациентов. По данным VSE42.RU, самым старшим из них было по 79 лет, а самому младшему – 19.





«По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — подчеркнули в ведомстве.

«На ситуацию мы отреагировали сразу. На месте с 24 января работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Материалы, которые требуют проверки, направлены в правоохранительные органы», — отметил глава региона.