В Кузбассе раскрыли причины смерти пациентов в Прокопьевском интернате
Причиной смерти пациентов в интернате Кузбасса стала сердечная недостаточность
В Министерстве труда и соцзащиты Кузбасса заявили, что семь человек в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались из-за сердечной недостаточности и осложненной болезни системы кровообращения. Причины смерти двоих человек еще не установлены.
Напомним, в январе в интернате скончались девять пациентов. По данным VSE42.RU, самым старшим из них было по 79 лет, а самому младшему – 19.
«По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — подчеркнули в ведомстве.
При этом причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека пока не установлены.
Тем временем губернатор Кузбасса Илья Середюк из-за случившегося проведет штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности, пишет «Сiбдепо».
«На ситуацию мы отреагировали сразу. На месте с 24 января работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Материалы, которые требуют проверки, направлены в правоохранительные органы», — отметил глава региона.
Сейчас Министерство труда и соцзащиты, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор проверяют условия пребывания в интернате, качество медицинского обслуживания и изучают все обращения персонала.