В доме-интернате в Прокопьевске медсестры мыли туалеты из-за нехватки персонала
В доме-интернате в Прокопьевске медсёстры мыли туалеты и выполняли работу санитарок из-за нехватки персонала. Об этом сообщили сотрудники учреждения.
По информации Telegram-канала SHOT, работники жаловались на дефицит кадров, в первую очередь медицинских сестёр. Из-за этого тем, кто уже работал в интернате, приходилось мыть полы и заниматься уборкой помещений — обязанностями, которые должны выполнять санитарки. Сотрудники также указывали на антисанитарию и многочисленные нарушения, отмечая, что условия в учреждении приводили в порядок в основном перед проверками.
Для восполнения кадрового дефицита администрация активно искала новых работников, предлагая зарплаты до 35 тысяч рублей. С начала года в интернате размещались вакансии слесаря-электрика, сиделок, инструкторов по трудовой терапии и лечебной физкультуре, а также уборщиков производственных помещений.
С начала января в доме-интернате в Прокопьевске скончались девять человек. В качестве причин смерти указываются хроническая сердечная недостаточность, тромбоэмболия, заболевания лёгких и другие болезни. Ранее о схожих проблемах с нехваткой персонала и перераспределением обязанностей сообщалось и в новокузнецком роддоме № 1, где в начале января умерли девять новорождённых.
