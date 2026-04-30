«Правила интеллектуального гардероба» : Стилист рассказала про актуальные цвета лета 2026

Стилист Скороходова: актуальный цвет лета 2026 — сливочный с серым
Время минимализма прошло и совсем скоро наши гардеробы заполонят яркие цвета и непрактичные вещи, над сочетанием которых нужно думать. Весна и лето — самый подходящий период для изменения стиля в сторону чего-то особенного.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная модная привилегия грядущего сезона — умение сочетать оттенки так, будто вы решаете эстетическую головоломку.
«Забудьте о простых нейтральных тонах и кричащей прямолинейности. Этим летом в моде сложные палитры, природные акценты и стратегический подход к каждому пятну цвета. Телесный, шоколадный, пыльный голубой — природная палитра никуда не уходит, но на первый план выходит нечто большее. Речь идет о цветовых дуэтах, которые еще пару сезонов назад казались бы рискованными. Сливочный с серым, розовый с оливковым, лаймовый с молочным — именно такие комбинации создают тот самый "интеллектуальный шик"», — сказала она.
По словам эксперта, главный девиз сезона: не просто носить цвет, а уметь сочетать его стратегически, исходя из вашего типажа, харизмы и рода деятельности. При этом натуральные оттенки остаются надежной базой для тех, кто хочет комфорта и спокойствия. Все производные шоколадного, молочного, бежевого и травянистого, а также небесный голубой и глубокий синий — по-прежнему на пике популярности.
«Приятный сюрприз: яркий цвет — не антитренд. Напротив, он — та самая вишенка на торте, но входить в образ он должен деликатно. Важно не превращать себя в холст, а точечно расставлять акценты. Если нам нравится яркий цвет, я рекомендую интегрировать его в свои образы с помощью аксессуаров. Это может быть обувь, яркие сапожки, цветная сумочка», — посоветовала Скороходова.
Она добавила, что важно выстраивать диалог между оттенками, своим характером и ситуацией. Мода — это для думающих, чувствующих и не боящихся экспериментировать.