«Правила интеллектуального гардероба» : Стилист рассказала про актуальные цвета лета 2026

30 апреля 2026, 16:59

Стилист Скороходова: актуальный цвет лета 2026 — сливочный с серым

Время минимализма прошло и совсем скоро наши гардеробы заполонят яркие цвета и непрактичные вещи, над сочетанием которых нужно думать. Весна и лето — самый подходящий период для изменения стиля в сторону чего-то особенного.





Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная модная привилегия грядущего сезона — умение сочетать оттенки так, будто вы решаете эстетическую головоломку.





«Забудьте о простых нейтральных тонах и кричащей прямолинейности. Этим летом в моде сложные палитры, природные акценты и стратегический подход к каждому пятну цвета. Телесный, шоколадный, пыльный голубой — природная палитра никуда не уходит, но на первый план выходит нечто большее. Речь идет о цветовых дуэтах, которые еще пару сезонов назад казались бы рискованными. Сливочный с серым, розовый с оливковым, лаймовый с молочным — именно такие комбинации создают тот самый "интеллектуальный шик"», — сказала она.

«Приятный сюрприз: яркий цвет — не антитренд. Напротив, он — та самая вишенка на торте, но входить в образ он должен деликатно. Важно не превращать себя в холст, а точечно расставлять акценты. Если нам нравится яркий цвет, я рекомендую интегрировать его в свои образы с помощью аксессуаров. Это может быть обувь, яркие сапожки, цветная сумочка», — посоветовала Скороходова.