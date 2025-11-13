Россиянам назвали самые ликвидные китайские автомобили

13 ноября 2025, 16:52

«Авито Авто»: Haval, Chery и Geely стали самыми ликвидными китайскими авто

Фото: iStock/blinow61

Лучшую остаточную стоимость имеют китайские автомобили Haval, Geely и Chery. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто», которые провели соответствующее исследование.





Отмечается, что специалисты использовали среднюю стоимость б/у автомобилей возрастом три года и сопоставили их с ценами новых предложений на эти же модели в 2022 году.





«Самым ликвидным китайским автомобилем оказался Haval Jolion: за три года его цена снизилась на 23,3%, в октябре 2025 года он продается в среднем по 1,67 млн рублей. За ним следуют Haval F7x (-26,6%; 1,94 млн руб.) и Haval F7 (-26,7%; 1,88 млн руб.)», — говорится в материале.

«Идеальный вариант — если в условиях станции технического обслуживания. Потому что скрытых вещей может быть очень много. Понятно, что проверяется целостность кузовных деталей: не было ли какой-то покраски, не было ли каких-то ударов», — отметил автоэксперт.