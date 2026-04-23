«Право на ошибку»: Родительский комитет оценил инициативу пересдавать ЕГЭ по двум предметам

Сопредседатель Оболонский: возможность пересдавать ЕГЭ по двум предметам нужна

В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать Единый государственный экзамен не по одному, а по двум и более предметам. Авторы инициативы уверены: это снизит колоссальное психологическое давление на школьников и позволит объективнее оценить их реальные знания.





Сопредседатель национального родительского комитета, директор института здоровья АНО Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1» назвал эту идею «положительной», но признался, что лучшей новостью для него стала бы полная отмена системы ЕГЭ, которая превратила экзамены в «водораздел между детством и взрослой жизнью».





«Это финиш всех 11 лет обучения, то есть настолько серьезный момент в жизни ребёнка, что начинаются и слёзы, и стресс, и депрессия», — подчеркнул эксперт, комментируя важность поддержки подростков.

«Если он с первого раза при нахождении в стрессе не полностью реализовал свои знания и сделал ошибку, то в следующий раз вероятность совершить ошибку будет меньше. Я думаю, что процентов на 30 поднимется эффективность», — отметил он.

«Современные тесты, несмотря на эволюцию, формируют клиповое мышление и дают детям минимум творческого потенциала, тогда как грядущие технологии (искусственный интеллект) требуют смены всей методологии преподавания», — резюмировал он.