В Подмосковье в этом году сдать ЕГЭ досрочно попробуют около 100 человек

Почти 100 жителей Московской области планируют в этом году сдать ЕГЭ досрочно. Сдача будет организована в период с 20 марта по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Опция предназначена для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут сдавать экзамены в основной период.





«Всего заявление на досрочный ЕГЭ написали 96 человек, в том числе 19 школьников. Экзамены будут проводиться в трёх пунктах — в Подольске, Красногорске и Балашихе», — говорится в сообщении.