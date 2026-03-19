В Подмосковье в этом году сдать ЕГЭ досрочно попробуют около 100 человек
Почти 100 жителей Московской области планируют в этом году сдать ЕГЭ досрочно. Сдача будет организована в период с 20 марта по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Опция предназначена для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут сдавать экзамены в основной период.
«Всего заявление на досрочный ЕГЭ написали 96 человек, в том числе 19 школьников. Экзамены будут проводиться в трёх пунктах — в Подольске, Красногорске и Балашихе», — говорится в сообщении.Первыми досрочными экзаменационными предметами станут литература и география. Их будут сдавать 13 человек в школе «Бородино» в Подольске и в Образовательном центре им. А.Н. Косыгина в Красногорске. Результаты опубликуют не позднее 13 марта.