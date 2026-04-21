Рособрнадзор утвердил список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026
Рособрнадзор утвердил список вещей, которые участники ЕГЭ‑2026 могут взять с собой на экзамен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что во время ЕГЭ на рабочем столе помимо экзаменационных материалов разрешается иметь гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами и паспорт. Также при необходимости можно взять лекарства, перекус, бутилированную воду и специальные технические средства (для людей с ограниченными возможностями здоровья). Все остальные личные вещи нужно оставить в специально отведённом месте до рамки металлоискателя.
Для некоторых предметов список расширяется. Например, на экзамены по биологии, географии и химии можно взять непрограммируемый калькулятор, на математику — линейку без справочной информации, а на физику — и калькулятор, и линейку.
Участникам ЕГЭ по литературе разрешается пользоваться орфографическим словарём, но его предоставит пункт проведения экзамена или образовательная организация. Личный словарь брать не рекомендуется.
