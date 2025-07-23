Психолог Каротам призвал не романтизировать способности людей с СДВГ

23 июля 2025, 18:00

Психолог Каротам: люди с СДВГ нуждаются в коррекции

Фото: iStock/Pheelings Media

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в три раза чаще добиваются успеха в бизнесе, поскольку обладают качествами, критичными для предпринимательства, быстротой решений, креативностью, готовностью к риску и способностью к гиперфокусировке, сообщают психиатры. Они отмечают, что крупные компании уже адаптируются под таких сотрудников, предлагая специальные условия и высокие зарплаты.





Психиатр и психотерапевт Алексей Каротам в беседе с «Радио 1» опроверг это утверждение, сказав, что у людей с синдромом дефицита внимания, по критериям диагностики, происходят снижение работоспособности, разлад деятельности, рассеянность внимания, что точно не может говорить о достижениях.





«Синдром СДВГ привносит проблемы в обучении, в поведении, в когнитивное развитие. Да, есть категории людей, которые имеют латентное течение того или иного психического расстройства и демонстрируют очень высокий интеллект, но это одаренные люди», — сказал он.

«Некоторые расстройства сейчас называются по-другому, и к ним применяются другие подходы. Но дети с СДВГ всегда нуждались и нуждаются в коррекции. Если этого ее не делать, то в определенном возрасте такие ребята сталкиваются с бетонной стеной. Расстройства сами не рассасываются, они с годами только усложняются», — объяснил психиатр.