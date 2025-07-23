Праздник Ольги Страдницы 24 июля: почему в этот день нужно отложить домашние работы и не ходить в баню, народные приметы
Каждый год 24 июля в России верующие чтят память святой равноапостольной княгини Ольги — первой из правителей Древней Руси, кто принял христианство. В народном календаре этот праздник называется Ольга Страдница и символизирует начало жатвы. Об истории праздника, традициях и приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Жизненный путь княгини Ольги начался в Псковских землях, в селе Выбуты. По преданию, девушка принадлежала к варяжскому роду и носила имя Хельга, что в переводе означает «священная».
Ольга стала женой киевского князя Игоря. В 1945 году её муж погиб от рук древлян. Княгиня решила отомстить врагам. В летописях рассказывается о жестокой, но продуманной мести Ольги древлянам за убийство князя Игоря. Согласно древним воинским традициям, победитель в поединке приобретал не только славу, но и право на наследие побежденного. Чтобы занять княжеский престол, претендент должен был взять в жены вдову прежнего правителя. Именно на этот древний обычай опирался князь Мал, когда направил к Ольге 20 уважаемых древлян с предложением брака.
Однако первый визит в Киев для «гостей» обернулся их гибелью. Во второй раз древляне были сожжены в бане, а с третьим Ольга расправились на пиру. Кульминацией стала осада города Искоростеня — политико-административного центра древлян. Ольга сожгла город, применив военную хитрость: к лапам птиц были привязаны пучки горящей пакли.
Сын Ольги и Игоря Святослав в то время был ещё мал, поэтому княгиня стала править в качестве регента. Отомстив, Ольга сосредоточилась на государственных преобразованиях: упорядочила систему сбора дани, создала сеть административных центров, которые получили название погостов, провела территориальное деление земель и впервые обозначила внешние рубежи Киевского княжества, усилив охрану границ. Её внутренняя политика сопровождалась расширением международных связей, в Киев стали прибывать купцы и послы из разных стран.
В 957 году княгиня отправилась в Константинополь, где приняла крещение от патриарха Феофилакта, а её крестным отцом стал византийский император Константин VII Багрянородный. В святом таинстве она получила имя Елена.
После этого Ольга вернулась в Киев с иконами, богослужебными книгами и крестом, подаренным патриархом — княгиня начала распространять новую религию в Древней Руси. Под её покровительством в русских городах строились первые христианские храмы, в том числе каменные.
Княгиня умерла 24 июля (по новому стилю, по старому — 11 июля) 969 года, завещав похоронить себя по христианскому обряду, что и было сделано.
В 1547 году Русская православная церковь причислила княгиню Ольгу к лику святых равноапостольных за выдающийся вклад в установление христианства на Руси. Среди женщин, удостоенных этого церковного титула, её имя стоит рядом с Марией Магдалиной и святой первомученицей Фёклой Иконийской.
Традиции народного праздника
Двадцать четвёртого июля празднуют Ольгу Страдницу или Ольгу Сеногнойку. Названия отражают сельскохозяйственные реалии этого времени — начало активных полевых работ. Предки верили, что если в этот день трудиться с усердием, год будет урожайным, а дом — полным достатка.
В этот день православные верующие утром отправлялись в храмы, где просили святую княгиню Ольгу о помощи в семейных и житейских делах, благополучии детей и духовной опоре. Она также считалась покровительницей вдов, женщин, ищущих утешение, и тех, кто недавно принял христианство.
На Ольгу Страдницу крестьяне работали в поле. Особое внимание уделялось порядку в закромах и рациональному использованию средств. Существовало поверье, что этот день благоволит планированию бюджета и бережливости.
Что запрещено делать 24 июля
На Ольгу Страдницу на Руси существовало множество запретов. Так, предписывалось в этот день избегать любого домашнего труда. Предки верили, что такие хлопоты способны потревожить домового, а это могло обернуться поломками в доме и ссорами в семье, поэтому разрешалось заниматься исключительно сельскохозяйственными работами.
В праздник не следовало ругаться и сквернословить. Любой конфликт в этот день считался опасным, он мог привести к затяжным семейным ссорам и материальным потерям. Кроме того, 24 июля не давали и не брали деньги в долг, так как вместе с деньгами можно было отдать или забрать удачу и достаток.
Несмотря на то что молодые девушки молили святую княгиню Ольгу о счастливом замужестве, вслух говорить о свадьбах и венчаниях 24 июля считалось дурной приметой, так как подобные разговоры могли расстроить предстоящий союз.
Запрещалось посещать баню вечером: предки верили, что банник (дух) мог рассердиться и навредить. Также в этот день на Руси старались не выносить ничего из дома: считалось, что с вещами можно вынести из жилища благополучие и семейное счастье.
Приметы на праздник Ольги Страдницы
В этот день предки наблюдали за природой, чтобы определить, какими будут погода и урожай.
Если листья начинали опадать с деревьев, то ждали раннюю осень и снежную зиму. Обилие росы предвещало скромный урожай томатов и огурцов, солнечная и тёплая погода — богатый сбор зерновых культур. А большое количество комаров и мошкары сулило изобилие ягод, а осенью — обильный урожай грибов.
Кроме того, раскатистый гром в этот день обещает отменный клёв на рыбалке.