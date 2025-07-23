23 июля 2025, 16:19

Фото: iStock/Aleksandr Shuman

Каждый год 24 июля в России верующие чтят память святой равноапостольной княгини Ольги — первой из правителей Древней Руси, кто принял христианство. В народном календаре этот праздник называется Ольга Страдница и символизирует начало жатвы. Об истории праздника, традициях и приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции народного праздника Что запрещено делать 24 июля Приметы на праздник Ольги Страдницы



История праздника

Фото: iStock/V&G Studio



Традиции народного праздника

Фото: iStock/pear83



Что запрещено делать 24 июля

Фото: iStock/danishc



Приметы на праздник Ольги Страдницы