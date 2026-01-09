«Праздник похмелья»: Экстрасенс Рзаев раскрыл, каким знака зодиака повезет в 2026 году

09 января 2026, 12:15

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Праздники постепенно заканчиваются, а впереди еще одно семейное застолье — старый Новый год. Правда это или же выдумка?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что отмечание старого Нового года можно шуточно назвать праздником похмелья.





«Замечательный праздник, но придуманный. Это очередная причина собраться всей семьей и поддержать моральный дух друг друга», — сказал он.

«Также наиболее удачны в 2026 год будут люди стихии огня и земли», — поделился Рзаев.