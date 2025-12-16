Тайное общество прислало Человека-паука в суд по делу Ларисы Долиной

16 декабря 2025, 16:12

В Верховный суд на заседание по делу Ларисы Долиной приехал Человек-паук

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

На заседании по делу о квартире певицы Ларисы Долиной произошёл необычный инцидент. Мужчина в костюме Человека-паука приехал к Верховному суду и попал под задержание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Перед началом процесса к зданию суда подъехал чёрный автомобиль. Из машины вышел человек, одетый как супергерой. Он принёс с собой плакат от имени «тайного общества художников». На плакате разместили шарж на Ларису Долину и надпись «Лох-лото». Мужчина оставил этот плакат у входа.

«Внимание, люди! У меня есть для вас очень важное сообщение! Лариса Долина — тоже Человек-паук!», — сказал он присутствующим, сняв маску.

