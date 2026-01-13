Врач Фейсханова: погружение в ледяную воду может привести к инсульту
В преддверии православного праздника Крещения врачи напомнили о рисках купания в проруби и призвали соблюдать меры безопасности. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова предупредила, что погружение в ледяную воду с головой может быть опасным для здоровья.
В беседе с «Татар-информ» специалист отметила, сосуды головы расположены близко к коже и особенно остро реагируют на холод. Резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов, нарушить кровообращение головного мозга и в отдельных случаях привести к инсульту. Кроме того, переохлаждение негативно влияет на иммунитет и повышает риск простудных заболеваний.
Медик рекомендовала отказаться от купания в проруби людям с обострением хронических заболеваний, в том числе болезней легких и сердечно-сосудистой системы, детям до 16 лет, а также тем, кто не имеет опыта закаливания. Безопасным такое погружение считается только для тех, кто практикует его регулярно и готовит организм к холоду заранее. Новичкам рекомендуется начинать подготовку за несколько месяцев с контрастного душа или обливаний водой комнатной температуры.
Также специалисты советуют не употреблять алкоголь и не использовать согревающие мази перед и после купания. После выхода из воды необходимо сразу перейти в теплое помещение, укутаться и выпить горячий чай. При появлении головокружения, нарушений сознания или боли в области груди следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
