Врач Фейсханова: погружение в ледяную воду может привести к инсульту

13 января 2026, 17:12

Фото: iStock/Osobystist

В преддверии православного праздника Крещения врачи напомнили о рисках купания в проруби и призвали соблюдать меры безопасности. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова предупредила, что погружение в ледяную воду с головой может быть опасным для здоровья.