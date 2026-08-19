«Предраковое состояние»: Врач рассказал, когда желчекаменная болезнь становится смертельно опасна

19 августа 2026, 18:32

Врач Лисин: желчекаменная болезнь смертельно опасна во время приступов и колик

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Желчекаменная болезнь — одно из самых распространенных хирургических заболеваний. По статистике, к пожилому возрасту каждый четвертый сталкивается с этой проблемой. Но означает ли наличие камней обязательную операцию?





Врач, доктор медицинских наук Сергей Лисин в беседе с «Радио 1» заявил, что страдает желчекаменной болезнью очень большое количество людей, но не всех надо оперировать.





«Если камни никак о себе не дают знать, течение бессимптомное, мы обычно просто наблюдаем. Однако, если есть проявление — печеночные колики или приступы острого холецистита, — считается, что необходимо оперироваться», — сказал он.

«Если приступы начались, то, как правило, они повторяются. Откладывать в долгий ящик не нужно. Рано или поздно может схватить такой приступ, что реально погибнуть. Концепция современная такая: если беспокоит — надо оперироваться», — отметил Лисин.