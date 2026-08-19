«Серьезная нагрузка на сердце»: Врач дала советы, как избежать отеков во время полета на самолете

19 августа 2026, 11:45

Врач Лапа: чтобы избежать отеков во время полета, нужно выпить аспирин

Фото: iStock/undrey

Сезон отпусков продолжается, но долгожданный отдых часто начинается с дискомфорта: заложенные уши, отеки ног и тяжесть в теле уже в первые часы полета. Как этого избежать и помочь перенести перелет своему организму?





Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» отметила, что необходимо разобраться, с чем связаны отеки.





«Это маркер вторичных венозной и иммунной недостаточности. Первое, как от этого можно избавиться сразу, — улучшить микроциркуляцию. То есть перед тем, как зайти в самолёт, нужно выпить одну таблетку аспирина», — сказала она.

«Чтобы не закладывало уши и нос, нужно иметь сосудистые препараты. Они позволят избежать отёка носоглотки», — посоветовала Лапа.