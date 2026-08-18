Врач назвал самую вредную кашу для завтрака
Не каждая крупа на завтрак одинаково полезна. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Карпенко.
Специалист назвал киноа самой полезной крупой. Этот безглютеновый продукт с низким гликемическим индексом (ГИ) (40–50) богат всеми девятью незаменимыми аминокислотами, белками, магнием, железом, витаминами группы B и E. На втором месте — гречка, которая лидирует по содержанию витаминов группы B, калия, цинка и магния. В ней также много рутина, укрепляющего сосуды. Третье место заняла овсянка, ценная своими бета-глюканами, выводящими «плохой» холестерин.
Однако не все каши одинаково полезны. Карпенко считает, что манная крупа — одна из самых переоцененных. Это очищенные и отшлифованные зерна пшеницы с низким содержанием клетчатки (0,2%) и высоким содержанием крахмала.
Манная крупа относится к продуктам с высоким гликемическим индексом — до 85, что вызывает быстрое повышение уровня глюкозы в крови, предупредил гастроэнтеролог. Регулярное употребление таких продуктов может привести к избыточной выработке инсулина и накоплению жира. Кроме того, фитин в составе манки мешает усвоению железа и кальция, заключил он.
Читайте также: