Врач назвал самую вредную кашу для завтрака

18 августа 2026, 08:13

Врач Карпенко: манная крупа вызывает скачки сахара и ведет к набору веса

Фото: iStock/Максим Крысанов

Не каждая крупа на завтрак одинаково полезна. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Карпенко.