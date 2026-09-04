«Прекрасно клюет»: Россиянам рассказали, какую рыбу легко поймать прямо сейчас

04 сентября 2026, 16:32

Рыбак Латыш: сейчас можно ловить щуку, окуня, судака, подлещика и карася

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Осень в Подмосковье — это не только золотые листья и грибы, но и самый горячий сезон для рыболовов-хищников. Вода холодеет, и щука уходит на последний «пир» перед зимой.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя упустить момент рыбалки, пока природа и удача на вашей стороне.





«Наконец-то наступила долгожданная пора. Все, кто занимается рыбалкой на хищника, ждут этого времени целый год. Вода становится холоднее, и хищники начинают очень активно кормиться. В Московской области большая популяция щуки — от небольших рек до крупных водохранилищ, она везде прекрасно клюёт», — отметил он.

«Из своего опыта могу сказать, что новичок зачастую приезжает и ловит огромный трофей. Все профи просто не могут понять, как это произошло, но это факт», — поделился Латыш.

«Поэтому помимо щуки прекрасно клюют окунь, судак, плотва, подлещик и даже карась», — рассказал рыбак.