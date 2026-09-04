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«Прекрасно клюет»: Россиянам рассказали, какую рыбу легко поймать прямо сейчас

Рыбак Латыш: сейчас можно ловить щуку, окуня, судака, подлещика и карася
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Осень в Подмосковье — это не только золотые листья и грибы, но и самый горячий сезон для рыболовов-хищников. Вода холодеет, и щука уходит на последний «пир» перед зимой.



Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя упустить момент рыбалки, пока природа и удача на вашей стороне.

«Наконец-то наступила долгожданная пора. Все, кто занимается рыбалкой на хищника, ждут этого времени целый год. Вода становится холоднее, и хищники начинают очень активно кормиться. В Московской области большая популяция щуки — от небольших рек до крупных водохранилищ, она везде прекрасно клюёт», — отметил он.

По словам эксперта, народное суеверие гласит: начинающим и дуракам везёт.

«Из своего опыта могу сказать, что новичок зачастую приезжает и ловит огромный трофей. Все профи просто не могут понять, как это произошло, но это факт», поделился Латыш.

Он добавил, что настоящее время очень хорошо подходит для рыбалки, потому что скоро зима, а рыбе надо набирать жир, чтобы в холодной воде чувствовать себя комфортно.

«Поэтому помимо щуки прекрасно клюют окунь, судак, плотва, подлещик и даже карась», — рассказал рыбак.
Анастасия Панченко

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