Раненого медведем рыбака спасли из леса на вертолете
Российского туриста, пострадавшего от нападения медведя, эвакуировали на вертолете из леса в Кемеровской области. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителей госкорпорации «Ростех».
Мужчина встретил хищника, когда возвращался с рыбалки. Туристу удалось спастись бегством, однако зверь успел нанести ему серьезные травмы. Для оказания помощи на место вылетел экипаж Национальной службы санитарной авиации вместе с врачами Кузбасского центра медицины катастроф. Спасатели заранее изучили спутниковые снимки местности из-за сложного гористого рельефа и густого леса.
Вертолет приземлился недалеко от пострадавшего, медики оказали ему экстренную помощь и доставили в Междуреченскую городскую больницу. В пресс-службе компании подчеркнули, что оперативная транспортировка позволила избежать критических последствий для здоровья россиянина.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай медведь утащил 29-летнюю туристку в лес, где насмерть растерзал ее. Девушка отдыхала со своим женихом в селе Артыбаш.
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