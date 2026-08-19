Раненого медведем рыбака спасли из леса на вертолете

19 августа 2026, 13:09

Раненого медведем туриста эвакуировали на вертолете из кузбасского леса

Фото: iStock/dgphotography

Российского туриста, пострадавшего от нападения медведя, эвакуировали на вертолете из леса в Кемеровской области. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителей госкорпорации «Ростех».