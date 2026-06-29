«Пренебрегать доверием»: Астролог дала рекомендации на пришедший Ретроградный Меркурий

29 июня 2026, 11:44

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На планету снова обрушился Ретроградный Меркурий. Он продлится двадцать пять дней: с 29 июня до 24 июля.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» сообщила, что в течение этого времени надо быть повнимательнее при работе с документами. Желательно несколько раз перепроверять их для того, чтобы исключить опечатки и ошибки.





«Важно тщательно готовиться к поездкам, во время вождения автомобиля соблюдать осторожность. Когда Меркурий становится ретроградным, чаще обычного могут переноситься встречи и отменяться договорённости. С 29 июня до 24 июля наступает хороший период для того, чтобы внести ясность и исправить недочёты в тех делах, которые не были завершены. На протяжении трех с половиной недель может возникнуть необходимость или желание обратиться к контактам из старой записной книжки», — сказала она.

«Слушать своих собеседников надо внимательно и одобрительно. Благоприятно во время бесед проявлять интерес. Необходимо достичь взаимопонимания на эмоциональном и чувствительном уровнях. При анализе и восприятии информации подсознание и интуиция выходят на первый план. Но несмотря на то, что эмоции станут сильнее разума, надо сохранять деловой подход. Ориентироваться нужно на традиции, устоявшийся подход в решении вопросов и на надёжные источники информации. Для эффективной интеллектуальной работы необходима доброжелательная атмосфера и поддержание хорошего настроения. Из речи на весь период летнего ретроградного Меркурия следует исключить резкие и грубые высказывания. Нельзя пренебрегать оказанным доверием», — посоветовала Лебеденко.