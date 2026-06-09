Астролог Зак назвал чат-боты с предсказаниями развлечением

09 июня 2026, 20:11

Фото: iStock/Artur Komisarenko

Чат-боты с астрологическими прогнозами и онлайн-гаданиями являются лишь развлечением и серьезно к ним относиться не стоит. Об этом рассказал астролог Борис Зак.





По его словам, такие боты часто используются в качестве недорогого автоматизированного продукта, который завлекает клиента на полноценную консультацию, но уже с живым специалистом. Он уточнил, что в Сети люди обычно развлекаются и задают простые вопросы, которые стоят недорого. Но на серьезные вопросы бот предоставить ответы не в состоянии, поскольку не может сделать серию раскладов, задать уточняющие вопросы.





«Задавать вопросы картам таро — это навык. Ни боты, ни искусственный интеллект такого делать пока не могут, они не умеют полноценно анализировать ситуацию. Таролог, раскладывая карты, отправляет запрос в так называемое энергоинформационное поле. Карты таро — один из способов эти сведения получить», — пояснил Зак в разговоре с Москвой 24.