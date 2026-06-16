«Мгновенные кайфы»: Астролог объяснила, кто виноват в алкогольной зависимости Анастасии Волочковой

16 июня 2026, 11:59

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Новостные ленты продолжают пестреть скандалами вокруг бывшей примы Большого театра. То в Сеть сливают провокационные видео с Никитой Джигурдой, то коллеги по цеху бьют тревогу. Певица Наталья Штурм прямо заявляет, что Анастасия напоминает ей покойного Женю Осина за год до его ухода, предрекая самый печальный финал. Известный нарколог Василий Шуров констатирует необратимые изменения в мозге и аморальный образ жизни. Сама же балерина категорически всё отрицает, заявляя, что пьет лишь дорогое просекко, а ее единственная зависимость — это пуанты, сцена и зрители.





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» открыла натальную карту Анастасии и заявила, что зависимость балерины — это не просто банальная распущенность, а сильнейший кармический капкан.





Ловушка Венеры: между великим творчеством и быстрыми удовольствиями

«Но у Скорпиона есть темная сторона — он требует ярких, быстрых и острых эмоций. Кармический урок Анастасии заключается не в том, что ее просто тянет к токсинам, а в неутолимой жажде быстрых наслаждений. Если человек с таким положением планет не направляет свою колоссальную энергию в масштабное творчество, его неизбежно уводит в физические быстрые удовольствия: пищевые качели (отсюда и скачки веса балерины), сексуальные утехи или алкоголь. Причем такие люди редко пьют крепкие напитки ради забытья; они выбирают то, что "вкусно" в моменте — дорогое шампанское, вино, элитный виски. То самое просекко, которым она так гордится в своих интервью», — объяснила Рейн.

Иллюзия Раху: почему она не видит проблемы?

«Она застряла в прошлых достижениях... на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека — меня самого», — отмечал нарколог Шуров.

«Раху — это планета великих иллюзий, тумана и искажений. Более того, у Анастасии этот период окрашен энергиями Весов, что маниакально усиливает желание расслабляться и получать удовольствие. А в наилучшем проявлении она могла бы сейчас развивать карьеру с мировой известностью. В этот период (с 37 до 55 лет) человек буквально живет в параллельной реальности. Ее психика защищается, создавая мир, в котором она все еще великая прима, а вокруг — лишь завистники. Раху заявляет ей "обмани мозг", уводя ее от истины в негармоничные сценарии», — сказала астролог.