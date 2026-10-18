Психолог рассказала о негативном влиянии соцсетей на психику
Социальные сети могут негативно сказываться на внутреннем состоянии людей. Об этом предупредила психолог Екатерина Каталина.
По ее словам, которые приводит Национальная служба новостей, на таких площадках создаются бесконечные витрины чужих достижений, с которыми человек начинает сравнивать собственную повседневность. Особенно уязвимы в этой ситуации люди со склонностью к сравнению, нестабильной самооценкой и нехваткой живого общения.
При этом соцсети способны и поддерживать, отметила специалист. Через них люди находят друзей, образовательные материалы и помощь. Поэтому значение имеет не сам факт использования таких площадок, а то, как именно человек ими пользуется, заключила Каталина.
Ранее психолог Ладейщикова объяснила, как защитить детей от опасного контента в Интернете.
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