«Разбирают как горячие пирожки»: Психолог объяснила, почему женщины выбирают мужчин с бородой
Психолог Елена Перелыгина объяснила, почему мужчины с бородой пользуются повышенным спросом на брачном рынке. Она предупредила о рисках такого выбора.
По словам специалиста, борода формирует образ, вызывающий высокий уровень доверия: в нем интегрируются отцовская фигура и образ доброго дедушки из сказки, пишет «Абзац». У женщины моментально срабатывает установка, что с таким мужчиной безопасно и за ним можно спрятаться.
Именно поэтому бородачей «разбирают как горячие пирожки». Однако подобная спешка в выборе не вполне оправданна: выбирая бородатого партнера, женщина ищет то, чего ей не хватило в детстве, — отцовского тепла в ущерб интиму.
Перелыгина отметила, что фиксация на внешнем облике родительского архетипа часто мешает формированию полноценного взрослого партнерства, превращая супружеский союз в психологическую имитацию детско-родительских связей. По статистике, бородачи — плохие любовники, а в семейных отношениях у них чаще возникают проблемы с интимом, поскольку за бородой они прячут неуверенность. Когда женщина выбирает в мужья условного «папу» или «дедушку», психологически она не может иметь с ним близость: мозг воспринимает это как инцест, и интимная жизнь становится невозможной, добавила психолог.
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