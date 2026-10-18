«Разбирают как горячие пирожки»: Психолог объяснила, почему женщины выбирают мужчин с бородой

18 октября 2026, 13:06

Психолог Перелыгина: женщины больше доверяют мужчинам с бородой

Фото: istockphoto/g-stockstudio

Психолог Елена Перелыгина объяснила, почему мужчины с бородой пользуются повышенным спросом на брачном рынке. Она предупредила о рисках такого выбора.