«Преступная халатность»: Адвокат объяснил, кого накажут за смерть пациентов в интернате Кузбасса

30 января 2026, 18:04

Адвокат Воропаев о смерти людей в Прокопьевске: ответят все

Фото: iStock/Soumen Hazra

Директора скандального психоневрологического интерната в Прокопьевске отстранили от работы после смерти девяти постояльцев. В лечебном заведении работает комиссия Министерства труда и соцзащиты, а также следователи регионального СКР. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора и МЧС оценят условия проживания, лечения и питания людей. В самом интернате объявили карантин и провели дезинфекция корпусов и пищеблока. Организованы мероприятия по профилактике гриппа, в том числе, введен масочный режим, рециркуляторы работают по графику.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что ответственность за болезнь и смерть людей несут физические лица, чье бездействие привело к трагическим последствиям, а именно — ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната.





«Потенциально подсудимыми могут быть все должностные лица: директор, заместители, заведующие отделениями, которые не обеспечили разработку и контроль за соблюдением противоэпидемического режима, не организовали своевременную изоляцию заболевших, не обеспечили персонал необходимыми средствами защиты и дезинфекции и проявили преступную халатность в управлении», — сказал он.

«Для наказания нужно доказать, какие конкретно санитарно-эпидемиологические правила, инструкции, нормативные акты были нарушены. Еще нужно выявить причинно-следственную связь между этими нарушениями и смертью каждого из пострадавших», — объяснил адвокат.

«Следствие должно доказать, что смерть каждого из 9 человек наступила именно в результате инфекционного заболевания (грипп А, пневмония), вызванного нарушениями в интернате, а не исключительно от своих хронических заболеваний. Окончательный круг ответственных и мера наказания для каждого будут определены в ходе судебного разбирательства на основе собранных доказательств», — резюмировал адвокат.