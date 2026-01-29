Жителям Кузбасса пообещали теплые выходные, температура приблизится к -1 °С

29 января 2026, 13:47

Фото: iStock/yrabota

В Кемеровской области ожидаются теплые выходные, местами температура воздуха поднимется до -1 °С. Об этом сообщили синоптики Кемеровского ЦГМС.





По прогнозу, 30 января ночью в регионе температура воздуха будет варьироваться от -13 °С до -18 °С, а местами похолодает до -23 °С. Днем потеплеет до -3…-8 °С. Пройдет небольшой снег.





«В субботу ночью термометры покажут от -12 до -17 °С, местами до -24 °С. Днем ожидается до -1…-6 °С, местами до -11 °С. Осадков не ожидается. Ночью в воскресенье, 1 февраля, температура воздуха составит от -12 °С до -17 °С, местами от -20 до -25 °С», — приводит «Сiбдепо» данные синоптиков.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 00:00 30 января до 23:00 3 февраля. На территории Москвы аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 °С ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.