Интернат в Прокопьевске, где умерли 9 пациентов, закрыли на карантин
Психоневрологический интернат, где за первый месяц года скончались девять пациентов, закрыли на карантин 24 января. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
На сегодняшний день в интернате стоит запрет на посещение и прием новых пациентов. По состоянию на утро 30 января, там находится 448 человек. В больницах Прокопьевска и Новокузнецка находится 51 постоялец.
«В корпусах во время проверки температура комнат составила 21-26 градусов. Комиссия проверяет качество обслуживания, еды, медикаменты и другое», — приводит «Сiбдепо» слова Чайки.
Тем временем, по данным VSE42.RU, в регион срочно вернулся из Москвы губернатор Кузбасса Илья Середюк для проведения экстренного собрания по ситуации в прокопьевском интернате.
Чайка доложила, что в ноябре 2025 года всех пациентов, не имеющих противопоказаний, привили от гриппа. При этом министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил, что 23 января в интернате выявили 46 случаев ОРВИ, из которых 16 случаев — грипп А, а у 28 человек обнаружили COVID-19. Всех госпитализировали. У 17 человек выявили пневмонию, трое из них находятся в тяжелом состоянии.