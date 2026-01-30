Интернат в Прокопьевске, где умерли 9 пациентов, закрыли на карантин

30 января 2026, 10:11

Фото: iStock/sudok1

Психоневрологический интернат, где за первый месяц года скончались девять пациентов, закрыли на карантин 24 января. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.





На сегодняшний день в интернате стоит запрет на посещение и прием новых пациентов. По состоянию на утро 30 января, там находится 448 человек. В больницах Прокопьевска и Новокузнецка находится 51 постоялец.





«В корпусах во время проверки температура комнат составила 21-26 градусов. Комиссия проверяет качество обслуживания, еды, медикаменты и другое», — приводит «Сiбдепо» слова Чайки.