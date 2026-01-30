Середюк отстранил от должности директора интерната в Прокопьевске
Директора прокопьевского психоневрологического интерната, где в январе скончались девять пациентов, Елену Морозову временно отстранили от должности. Об этом заявил глава Кузбасса Илья Середюк.
Он отметил, что на сегодняшний день идет расследование инцидента, а Морозова является заинтересованным лицом, подчеркнув, что речь идет не об увольнении, а о временном отстранении. Середюк также распорядился проводить комплексное обследование пациентов интерната дважды в год и четко вести их истории болезни.
«Да, это дополнительная нагрузка, но ее надо взять. Привлекать областных специалистов. Надо исключить экстренные случаи», — приводит «Сiбдепо» слова главы региона.
Середюк поручил организовать круглосуточную горячую линию по социальной сфере из-за случаев гибели младенцев в роддоме Новокузнецка и пациентов интерната в Прокопьевске.