Середюк отстранил от должности директора интерната в Прокопьевске

30 января 2026, 10:29

Илья Середюк (Фото: Telegram @ilyaseredyuk)

Директора прокопьевского психоневрологического интерната, где в январе скончались девять пациентов, Елену Морозову временно отстранили от должности. Об этом заявил глава Кузбасса Илья Середюк.





Он отметил, что на сегодняшний день идет расследование инцидента, а Морозова является заинтересованным лицом, подчеркнув, что речь идет не об увольнении, а о временном отстранении. Середюк также распорядился проводить комплексное обследование пациентов интерната дважды в год и четко вести их истории болезни.





«Да, это дополнительная нагрузка, но ее надо взять. Привлекать областных специалистов. Надо исключить экстренные случаи», — приводит «Сiбдепо» слова главы региона.