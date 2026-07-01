«Превращаетесь в дикого зверя»: Нутрициолог рассказала, как контролировать инсулин одним простым действием
Нутрициолог Савельева: инсулин можно контролировать белком
Зачастую лишний вес связан с гормональным фоном, а именно с его неправильной работой. Главную роль в этом, по мнению специалистов, играет инсулин, который выходит из-под контроля из-за соответствующего образа жизни.
Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» отметила, что «обуздать» инсулин можно с утра с помощью белкового завтрака.
«Завтрак без белка — катастрофа. Если вы съедаете кашу, она моментально дает скачок сахара. Инсулин "падает" в кровь, чтобы спасти ситуацию. Ни один гормон не будет нормально реагировать на прием пищи, если в нем нет качественного белка. Каша без белка не работает. Вы превращаетесь в дикого зверя через час, потому что блюдо вызывает скачок глюкозы и резкое падение. Вам нужен белок в каждом приеме пищи», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что зачастую инсулинорезистентность развивается из-за неправильных привычек: клетки «глохнут», и инсулин отправляет энергию не в мышцы, а в жировое депо.