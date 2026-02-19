«Причина инсульта»: Врач развеял главные мифы о тромбозе

19 февраля 2026, 12:03

Врач Трейгер: тромб из вены не может стать причиной инсульта

Фото: iStock/Kunlathida Petchuen

Варикоз часто воспринимают как косметический дефект, а тромбоз — как что-то, что «рассосется само». Но врачи предупреждают: путать эти понятия или заниматься самолечением может стоить жизни.





Врач-сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер в беседе с «Радио 1» развеял главные мифы о болезнях вен и объяснил, почему растирание ноги мазями может отправить тромб прямо в легкие.





«Не бывает такого тромбоза, который болит по чуть-чуть. Варикоз — это хроническое состояние, оно постепенно ухудшается. А тромбоз — это всегда острое состояние, которое происходит внезапно и резко меняет качество жизни пациента», — подчеркнул он.

«Если начать разминать варикозную вену, которая затромбировалась на ноге, можно пропихнуть тромб повыше, и он отлетит в лёгкие со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нагревать, растирать такие ноги ни в коем случае нельзя. Надо вызывать скорую и направляться к доктору», — предупредил врач.