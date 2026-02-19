«Причина инсульта»: Врач развеял главные мифы о тромбозе
Врач Трейгер: тромб из вены не может стать причиной инсульта
Варикоз часто воспринимают как косметический дефект, а тромбоз — как что-то, что «рассосется само». Но врачи предупреждают: путать эти понятия или заниматься самолечением может стоить жизни.
Врач-сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер в беседе с «Радио 1» развеял главные мифы о болезнях вен и объяснил, почему растирание ноги мазями может отправить тромб прямо в легкие.
«Не бывает такого тромбоза, который болит по чуть-чуть. Варикоз — это хроническое состояние, оно постепенно ухудшается. А тромбоз — это всегда острое состояние, которое происходит внезапно и резко меняет качество жизни пациента», — подчеркнул он.
По словам хирурга, многие пациенты совершают роковую ошибку, пытаясь прогреть или размять заболевшую вену. Делать это категорически нельзя.
«Если начать разминать варикозную вену, которая затромбировалась на ноге, можно пропихнуть тромб повыше, и он отлетит в лёгкие со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нагревать, растирать такие ноги ни в коем случае нельзя. Надо вызывать скорую и направляться к доктору», — предупредил врач.
Врач также объяснил механизм трагедии: из вен нижних конечностей кровь собирается в нижнюю полую вену, идет в сердце, а затем — в легочную артерию. Именно там тромб создает смертельную закупорку (ТЭЛА). При этом он успокоил мнительных слушателей: тромб из вены не может стать причиной инфаркта или инсульта, так как его путь лежит исключительно в легкие.