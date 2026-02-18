«Стресс и фастфуд»: Кардиолог назвала факторы, повышающие риск сердечно-сосудистых нарушений

18 февраля 2026, 23:28

Кардиолог Романенко: хронический стресс увеличивает риск развития инфаркта

Фото: iStock/Farknot_Architect

Регулярное употребление фастфуда, хронический стресс и наследственность увеличивают риск развития инфаркта. Об этом предупредила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.





По словам эксперта, в норме объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 94 см. В противном случае шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний сильно увеличиваются. Однако нормализовать вес человек может самостоятельно, увеличив физическую активность, что благоприятно скажется и на артериальном давлении.





«Кроме того, хронический стресс также повышает риски сердечно-сосудистых нарушений. Поэтому, когда не получается самостоятельно восстанавливать душевное равновесие, важно обращаться к специалисту, который сможет подключить определенную медикаментозную коррекцию», — отметила Романенко в разговоре с Москвой 24.