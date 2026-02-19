Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу

19 февраля 2026, 09:17

РИА Новости: резкое снижение веса может быть симптомом онкологии

Фото: iStock/megaflopp

Врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева в беседе с РИА Новости перечислила признаки, которые могут говорить об онкологическом заболевании и при их появлении стоит незамедлительно обратиться к врачу.