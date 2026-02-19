Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу
Врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева в беседе с РИА Новости перечислила признаки, которые могут говорить об онкологическом заболевании и при их появлении стоит незамедлительно обратиться к врачу.
По словам медика, людям важно обращать внимание на любые уплотнения в молочной железе или изменения в родинках, а также на значительное снижение веса. О возможном раке могут сигнализировать наличие крови или слизи в стуле.
Если возникают тревожные симптомы, не следует ждать планового медицинского осмотра, а необходимо незамедлительно обратиться к врачу по месту жительства, подчеркнула Гордеева. Если терапевт заподозрит злокачественное новообразование, он направит пациента к онкологу для дополнительного обследования, подытожила специалист.
Читайте также: