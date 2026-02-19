Достижения.рф

В России изменится порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков или алкоголя, изменится в России с 1 сентября 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.



По его словам, с этой даты внедрят систему диспансерного наблюдения, которая включает четыре группы в зависимости от типа употребляемых веществ. Врач-психиатр-нарколог будет определять группу наблюдения и назначать профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные меры.

Также изменится частота диспансерных осмотров. Пациентов, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, планируется посещать не реже одного раза в два месяца. Леонов отметил, что новые правила будут действовать в России до 1 сентября 2032 года.

Екатерина Коршунова

