В России изменится порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами

19 февраля 2026, 10:19

Минздрав утвердил порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами с 1 сентября

Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков или алкоголя, изменится в России с 1 сентября 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.