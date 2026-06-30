«Причина серьезного заболевания»: Сомнолог назвал главное правило здорового сна

30 июня 2026, 14:09

Сомнолог Ковальзон: главное правило здорового сна — соблюдение режима

Фото: iStock/eternalcreative

В период летнего зноя многие сталкиваются с проблемами сна. Как этого избежать или уже исправить?





Доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с «Радио 1» заявил, что главное правило здорового сна — соблюдение режима: вовремя ложиться и вставать.





«На организм влияет все, но если в одно и то же время ложиться спать, то все будет в порядке. Температура в спальне должна быть чуть ниже, чем в других комнатах. Но здесь, кто и как привык. Приоткрывать форточку или включать кондиционер не особенно рекомендуется, потому что можно простудиться», — сказал он.

«Нужно спать в темноте и на удобной постели. Но здесь опять же все индивидуально: один любит на жестком матрасе, другой — на мягком, некоторые привыкли спать в полной тишине, а другим важен какой-то звук на фоне», — поделился сомнолог.