Сомнолог назвала неочевидные причины бессонницы

06 апреля 2026, 15:13

Сомнолог Черкасова: Бессонница чаще всего возникает из-за стресса

Проблемы с засыпанием могут появляться из-за стресса, образа жизни и серьезных заболеваний. Об этом предупредила сомнолог София Черкасова.





По ее словам, основными причинами бессонницы являются стресс и излишние переживания. Также на качество сна влияют образ жизни человека.





«Довольно часто острую бессонницу могут спровоцировать хаотичный режим сна, избыток кофеина в рационе питания, низкая физическая активность, переизбыток информационной нагрузки (мониторинг новостей, социальных сетей), использование гаджетов перед сном», — пояснила Черкасова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Если мы говорим про один-два переноса в пределах 10 минут, то ничего страшного в этом нет. Если человеку нравится так делать, то это хороший способ проснуться с утра радостным и веселым. Другое дело, когда человек постоянно по три-четыре, а то и по десять раз откладывает будильник. Это уже дезадаптивное поведение», — уточнил эксперт.