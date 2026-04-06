Сомнолог назвала неочевидные причины бессонницы
Проблемы с засыпанием могут появляться из-за стресса, образа жизни и серьезных заболеваний. Об этом предупредила сомнолог София Черкасова.
По ее словам, основными причинами бессонницы являются стресс и излишние переживания. Также на качество сна влияют образ жизни человека.
«Довольно часто острую бессонницу могут спровоцировать хаотичный режим сна, избыток кофеина в рационе питания, низкая физическая активность, переизбыток информационной нагрузки (мониторинг новостей, социальных сетей), использование гаджетов перед сном», — пояснила Черкасова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что проблемы со сном могут возникать из-за заболеваний щитовидной железы, выраженного дефицита железа и депрессивного расстройства.
В случае частой бессонницы сомнолог посоветовала соблюдать режим сна, труда и отдыха, ограничить кофеин во второй половине дня и заниматься спортом. Черкасова порекомендовала обратиться к врачу, если самостоятельно проблему решть не удается.
В свою очередь, врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал Общественной Службе Новостей, что откладывание будильника может приносить как положительные, так и отрицательные эффекты.
«Если мы говорим про один-два переноса в пределах 10 минут, то ничего страшного в этом нет. Если человеку нравится так делать, то это хороший способ проснуться с утра радостным и веселым. Другое дело, когда человек постоянно по три-четыре, а то и по десять раз откладывает будильник. Это уже дезадаптивное поведение», — уточнил эксперт.
Бузунов посоветовал наладить режим сна, чтобы избавиться от привычки откладывать будильник. Кроме того, можно положить его подальше, чтобы для выключения пришлось встать. В этот момент важно включить свет и умыться прохладной водой. Уже через 3-4 минуты катастрофическое желание поспать пропадет, заключил сомнолог.