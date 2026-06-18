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Сомнолог предупредила о вреде длительного дневного сна

Сомнолог Царева: дневной сон дольше 20 минут может вызвать проблемы
Фото: iStock/fizkes

Длительный дневной сон может навредить здоровью, поэтому лучше подремать не более 20 минут, этого времени достаточно для перезагрузки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.



По ее словам, при сонливости лучше прилечь отдохнуть в первой половине дня, а при сильной усталости — во второй. При этом долгий сон приведет к трудностям с засыпанием в вечернее время и с возвращением в рабочий ритм.

«Оптимально 15—20 минут — человек успевает перезагрузиться, расслабиться, но при этом не успевает погрузиться в глубокий сон, из которого просыпаться гораздо тяжелее», — пояснила Царева в разговоре с RT.

Сомнолог уточнила, что злоупотреблять дневным сном не стоит. Взрослый здоровый человек, который высыпается ночью, в этом не нуждается. При этом отдых в течение дня будет полезен молодым родителям и работникам, которые работают посменно.

А вот для детей до семи лет дневной сон является физиологической потребностью. Она отпадает, когда ребенок идет в первый класс, заключила Царева.
Элина Позднякова

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