Сомнолог предупредила о вреде длительного дневного сна
Сомнолог Царева: дневной сон дольше 20 минут может вызвать проблемы
Длительный дневной сон может навредить здоровью, поэтому лучше подремать не более 20 минут, этого времени достаточно для перезагрузки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.
По ее словам, при сонливости лучше прилечь отдохнуть в первой половине дня, а при сильной усталости — во второй. При этом долгий сон приведет к трудностям с засыпанием в вечернее время и с возвращением в рабочий ритм.
«Оптимально 15—20 минут — человек успевает перезагрузиться, расслабиться, но при этом не успевает погрузиться в глубокий сон, из которого просыпаться гораздо тяжелее», — пояснила Царева в разговоре с RT.
Сомнолог уточнила, что злоупотреблять дневным сном не стоит. Взрослый здоровый человек, который высыпается ночью, в этом не нуждается. При этом отдых в течение дня будет полезен молодым родителям и работникам, которые работают посменно.
А вот для детей до семи лет дневной сон является физиологической потребностью. Она отпадает, когда ребенок идет в первый класс, заключила Царева.