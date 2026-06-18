Сомнолог предупредила о вреде длительного дневного сна

18 июня 2026, 00:02

Сомнолог Царева: дневной сон дольше 20 минут может вызвать проблемы

Фото: iStock/fizkes

Длительный дневной сон может навредить здоровью, поэтому лучше подремать не более 20 минут, этого времени достаточно для перезагрузки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.





По ее словам, при сонливости лучше прилечь отдохнуть в первой половине дня, а при сильной усталости — во второй. При этом долгий сон приведет к трудностям с засыпанием в вечернее время и с возвращением в рабочий ритм.





«Оптимально 15—20 минут — человек успевает перезагрузиться, расслабиться, но при этом не успевает погрузиться в глубокий сон, из которого просыпаться гораздо тяжелее», — пояснила Царева в разговоре с RT.