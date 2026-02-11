В Клину пройдут детские масленичные программы в музее Чайковского
20 и 21 февраля музей-заповедник П.И. Чайковского в городском округе Клин проведет праздничные мероприятия для детей, приуроченные к Масленице, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В программе — тематическая экскурсия «Масленица в доме Чайковского» и интерактивное занятие «Масленица». Гостям расскажут о традициях каждого дня масленичной недели, обрядах и символике праздника. Атмосферу народного гулянья создадут выступление с участием Петрушки, а также игры и забавы с ряжеными.
Игровая часть будет дополнена творческим мастер-классом. Дети смогут изготовить памятный сувенир — куклу-масленицу или символ солнца. Начало программ запланировано на 11:00 и 13:00. Возрастное ограничение — 0+.
Предварительная запись ведется по телефонам: +7 (496) 242-10-50, +7 (915) 110-43-38. Телефон детского центра: +7 (985) 456-08-10. Подробная информация о мероприятиях и покупке билетов размещена на официальном сайте музея-заповедника.
