«Вызывают рак»: Диетолог рассказала, где прячутся опасные жиры

11 февраля 2026, 16:01

Диетолог Говорушко: трансжиры вызывают рак

Фото: Istock/wildpixel

Пока одни боятся пальмового масла, другие ежедневно едят маргарин и булочки. Где скрывается настоящая опасность для организма?





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что самый страшный враг — не сало и не яичница, а хрустящее печенье и «быстрый» торт из супермаркета.





«Плохих жиров в природе почти нет. Плохие жиры созданы руками человека — это трансжиры, которые получают гидрогенизацией: жидкое масло превращают в твёрдое. Никаких полезных свойств там не остаётся — одни канцерогены», — сказала она.

«Трансжиры вызывают рак. Пальмовое масло само по себе не вредное. Оно дешёвое, и из него проще сделать трансжир. Но с 2026 года ввоз пальмового масла в Россию регламентирован по ГОСТу — будем надеяться, что теперь оно будет безопасным. Сливочное масло в магазинных тортах — огромная редкость», — отметила Говорушко.

«Если выбираете конфету — выбирайте качеством, а не количеством. Одна хорошая конфета, которую вы смакуете, безопаснее трёх кило дешевых. Также смотрите этикетки. Организм будет биться до конца, наращивать мышцы, увеличивать объём крови, лишь бы таскать этот лишний вес. Но спасать нас вечно он не может», — предупредила эксперт.