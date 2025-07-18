Психолог рассказала, что летом вызывает у людей депрессивное расстройство

18 июля 2025, 17:38

Психолог Габерштейн: летом депрессия может быть из-за несбывшихся ожиданий

Фото: iStock/LucidSurf

Жаркая погода, по мнению специалистов, может спровоцировать усиление тревоги и апатии. Сезонное расстройство в виде депрессии встречается реже, чем зимнее, но тем не менее существует. Это связано с обезвоживанием и нарушением режима сна из-за увеличения светового дня и раннего летнего рассвета.





Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» заявила, что летняя депрессия довольно распространенное понятие, набирающее обороты.





«Сейчас примерно 10% от всего населения страдают именно сезонной летней депрессией, то есть аффективным расстройством личности. Это во многом связано с несбывшимися ожиданиями, когда лето связываешь с отпуском, отдыхом, расслаблением, а потом что-то не получается. Особенно подвержены таким расстройствам женщины и молодые люди студенческого возраста», — пояснила она.

«Также могут влиять на самочувствие резкие перемены погоды и излишнее времяпровождение в социальных сетях», — предупредила специалист.