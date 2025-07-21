Панкратьев день 22 июля: Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и благополучие на весь год, народные приметы
22 июля в народном календаре отмечается Панкратьев день или Панкратий Ягодник. Это название связано с созреванием к этому времени в лесах черники и других ягод. Православные верующие чтят память священномученика Панкратия Тавроменийского, епископа Антиохийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой Панкратий родился в Антиохии во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец, услышав проповедь Спасителя, привел сына в Иерусалим, где они стали свидетелями чудес Христа и уверовали в Него. Юный Панкратий сблизился с апостолами, особенно с Петром, который стал его духовным наставником.
После смерти родителей Панкратий удалился в Понтийские горы, где жил в пещере как отшельник. Позже апостолы Петр и Павел рукоположили его в епископа города Тавромения (ныне Таормина, Сицилия). За месяц он построил храм и обратил в христианство почти всех жителей города. Однако язычники, недовольные его деятельностью, напали на него и забили камнями.
Святые мощи Панкратия, епископа Тавроменийского, который был замучен гонителями христианства, находятся в храме, названном в его честь, в городе Рим.
Традиции дня
Основной традицией на Руси был поход в лес за черникой, которая к этому времени созревала. Считалось, что ягоды, собранные 22 июля, обладают особой целебной силой. Чернику ели свежей, сушили, варили варенье или перетирали с сахаром. Верили, что она лечит болезни желудка, улучшает зрение и защищает от ревматизма.
Кроме того, у наших предков были поверья о том, если съесть часть ягод во время сбора, в доме будет достаток, а рассыпанная случайно черника сулила благополучие на весь год. По ягодам также предсказывали погоду. Обилие ягод предсказывало холодную зиму, а недозревшая черника — раннюю осень с заморозками. Вместе с черникой наши предки 22 июля начинали собирать первые урожаи огурцов. Чтобы обеспечить плодородие на следующий год, хозяйки тайно закапывали первый огурец и поливали его молоком или квасом. Считалось, что это «задабривает» землю и гарантирует хороший урожай на следующий год.
Что нельзя делать 22 июля
В день Панкратия Ягодника не стоит ссориться, особенно с родителями. Считалось, что конфликты в этот день привлекают в дом раздоры и даже болезни. Ослушание старших могло «наслать» на семью финансовые проблемы или неурожай. На Руси строго запрещалось отказывать в помощи в этот день. Отказ нуждающемуся сулил, что в будущем помощь не придет и к самому нарушителю. Также верили, что это «закрывает» путь к достатку и процветанию.
Не стоит 22 июля начинать новые дела. Считалось, что проекты, стартовавшие 22 июля, обречены на провал из-за «неблагоприятной энергетики» дня. Особенно это касалось финансовых начинаний.
Приметы
- Тусклая луна или звезды, мерцающие сквозь дымку, — к затяжным дождям в конце лета и начале осени.
- Пауки активно плетут сети — к сухой и теплой осени. Если же прячутся — к ненастью.
- Месяц в дымке — к дождливой второй половине лета.
- Высокие муравейники — признак ранней и холодной зимы. Муравьи заранее готовились к длительным морозам.