21 июля 2025, 17:13

Фото: iStock/ DeltaOFF

22 июля в народном календаре отмечается Панкратьев день или Панкратий Ягодник. Это название связано с созреванием к этому времени в лесах черники и других ягод. Православные верующие чтят память священномученика Панкратия Тавроменийского, епископа Антиохийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 22 июля Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Asim Ali



Традиции дня

Фото: iStock/ Suzi Media Production



Что нельзя делать 22 июля

Фото: iStock/ Suzi Media Production



Приметы