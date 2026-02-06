«Считывают страх»: Кинологи рассказали, чувствует ли собака, что ее боятся

06 февраля 2026, 13:41

Кинолог Голубев: собака чувствует эмоции человека по запаху

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Собака — лучший четвероногий друг человека, но не все животные проявляют однозначное дружелюбие к людям. С детства нам внушают, что собаке нельзя демонстрировать свой страх, особенно агрессивно настроенной. Насколько это утверждение верно, и действительно ли питомцы умеют считывать наши эмоции? ​





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки действительно обладают уникальными способностями, но они не связаны с чем-то необъяснимым, мистическим, телепатическим.





«Абстрактным мышлением животные также не обладают. Но это не мешает им отлично нас понимать и чувствовать. В основе такого таланта — прежде всего, уникальное обоняние, а также наблюдательность», — сказал он.

Как собаки считывают страх по запаху?

Опасно ли это для человека?

Как действовать при встрече с чужой собакой?