«Считывают страх»: Кинологи рассказали, чувствует ли собака, что ее боятся
Кинолог Голубев: собака чувствует эмоции человека по запаху
Собака — лучший четвероногий друг человека, но не все животные проявляют однозначное дружелюбие к людям. С детства нам внушают, что собаке нельзя демонстрировать свой страх, особенно агрессивно настроенной. Насколько это утверждение верно, и действительно ли питомцы умеют считывать наши эмоции?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки действительно обладают уникальными способностями, но они не связаны с чем-то необъяснимым, мистическим, телепатическим.
«Абстрактным мышлением животные также не обладают. Но это не мешает им отлично нас понимать и чувствовать. В основе такого таланта — прежде всего, уникальное обоняние, а также наблюдательность», — сказал он.
Как собаки считывают страх по запаху?Исследования доказали, что эмоции человека пахнут по-разному. Когда мы выделяем пот от радостных эмоций или от страха, питомцы считывают разницу. На запах влияет уровень гормонов. Мы это уловить не можем, а вот нос собаки, у которой обоняние в разы лучше нашего, вполне справится с задачей. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что существуют даже питомцы, способные по запаху уловить наличие определенных заболеваний или даже колебания сахара в крови. Поэтому с уверенностью можно полагать, что в стрессовой ситуации наше тело начинает для собак пахнуть иначе.
Опасно ли это для человека?Но главным вопросом остается, действительно ли собака может негативно отреагировать, считав наш страх? Ответ опять дают проведенные исследования. Выяснилось, что реакция питомцев, намеренно подвергавшихся воздействию запаха страха, была индивидуальной. Одни начинали аналогично проявлять стрессовое поведение, другие – даже агрессию.
Как действовать при встрече с чужой собакой?Обоняние в вопросе определения эмоций остается ключевым моментом у собак. Но нельзя также и исключать, что животные очень наблюдательны по своей природе. Если страх человека сопровождается определёнными движениями, напряжением, то питомцы тоже смогут считать язык тела.
Конечная реакция будет зависеть от разных факторов: от степени доверия между хозяином и собакой, от ее воспитания, социализации. Если животное живет на улице и не имело опыта контакта с людьми, то последствия могут действительно быть непредсказуемыми. Именно поэтому кинологи советуют прежде всего при встрече с собаками на улице действовать уверенно, избегать зрительного контакта, не выдавать свои эмоции. Двигаться плавно и спокойно, не провоцировать конфликт и не делать резких движений.