Экономист Цыганов раскритиковал инициативу о введении налога на выгул собак
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов раскритиковал инициативу о введении в России налога на выгул собак.
Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил ввести в России налог на выгул собак по прогрессивной системе: чем крупнее животное, тем выше будет плата. При этом пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями смогут рассчитывать на льготы или полное освобождение от налога.
Цыганов же заявил, что такая инициатива повлечет за собой массовую перерегистрацию питомцев на пожилых родственников. Он также подчеркнул, что поступающие в казну средства не окупят затраты на создание реестров, чипирование и контроль за соблюдением этих правил.
«У меня есть собака. К счастью, у меня живы родители. И у моей супруги тоже. И сколько собак на них можно зарегистрировать? Никто платить не будет», — сказал Цыганов в беседе с «Постньюс».
Однако в качестве альтернативы он предложил ввести штрафы для хозяев за оставленные следы жизнедеятельности собак, а деньги направить на установку стоек с соответствующими пакетиками для уборки за питомцами в парках и дворах.