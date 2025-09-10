«Приготовьте глинтвейн»: психолог поделилась простыми способами борьбы с осенней хандрой

10 сентября 2025, 14:40

Психолог Кардиакос: справиться с осенней хандрой помогут друзья и домашний уют

Фото: iStock/Dima Berlin

Осень — время золотистых листьев, уютных пледов и ароматного чая. Но вместе с этими приятными ассоциациями приходит и особое состояние души, которое многие называют осенней депрессией.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что осенью организм проходит через различные физические и психологические испытания.





«Осень — это своеобразная природная форма угасания. Мы наблюдаем, как опадают листья, завершаются каникулы. Постепенно затухает активность, включая нашу собственную», — объяснила она.

«Какие положительные стороны у этого времени? Ведь чаще всего оно ассоциируется со слякотью и необходимостью надевать резиновые сапоги. Мы вынуждены уделять больше времени подбору гардероба, поскольку количество вещей увеличивается», — добавила Анастасия.

«В это время года у нас возрастает тяга к калорийной пище, поскольку организму требуется глюкоза для быстрого восполнения энергии, согрева мышц и поддержания активности. Он адаптируется медленно, поэтому полезно тепло одеваться, защищаться от вирусов и отказаться от мороженого», — заявила Кардиакос.

«Попробуйте приготовить вкусный напиток, например, глинтвейн, причём необязательно алкогольный. Найдите оптимальный рецепт. Осень — прекрасное время пригласить друзей в гости, потому что летом хочется гулять на свежем воздухе, а осенью приятно собраться дома и насладиться теплом семейного очага. Именно сейчас важно уделить внимание созданию комфортной атмосферы в доме», — пояснила она.

