«Приготовьте глинтвейн»: психолог поделилась простыми способами борьбы с осенней хандрой
Психолог Кардиакос: справиться с осенней хандрой помогут друзья и домашний уют
Осень — время золотистых листьев, уютных пледов и ароматного чая. Но вместе с этими приятными ассоциациями приходит и особое состояние души, которое многие называют осенней депрессией.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что осенью организм проходит через различные физические и психологические испытания.
«Осень — это своеобразная природная форма угасания. Мы наблюдаем, как опадают листья, завершаются каникулы. Постепенно затухает активность, включая нашу собственную», — объяснила она.
Эксперт подчеркнула, что именно осенью и зимой возникают периоды повышенной психологической усталости. Однако зиму воспринимают позитивнее благодаря праздничному настроению и Новому году, тогда как осень редко ассоциируется с такими радостными мероприятиями.
«Какие положительные стороны у этого времени? Ведь чаще всего оно ассоциируется со слякотью и необходимостью надевать резиновые сапоги. Мы вынуждены уделять больше времени подбору гардероба, поскольку количество вещей увеличивается», — добавила Анастасия.
С наступлением холодов многие испытывают дефицит витамина D, что снижает устойчивость организма к стрессу. Поэтому психолог посоветовала обратиться к врачу для консультации, подчёркивая, что осень — подходящее время для комплексного медицинского осмотра.
«В это время года у нас возрастает тяга к калорийной пище, поскольку организму требуется глюкоза для быстрого восполнения энергии, согрева мышц и поддержания активности. Он адаптируется медленно, поэтому полезно тепло одеваться, защищаться от вирусов и отказаться от мороженого», — заявила Кардиакос.
Психолог подчеркнула важность коррекции негативных восприятий, таких как ассоциация дождя с грустью. Эти чувства можно компенсировать приятными впечатлениями: смотреть любимые осенние фильмы, обновить гардероб тёплыми вещами или достать уютное покрывало.
«Попробуйте приготовить вкусный напиток, например, глинтвейн, причём необязательно алкогольный. Найдите оптимальный рецепт. Осень — прекрасное время пригласить друзей в гости, потому что летом хочется гулять на свежем воздухе, а осенью приятно собраться дома и насладиться теплом семейного очага. Именно сейчас важно уделить внимание созданию комфортной атмосферы в доме», — пояснила она.
Мозговую деятельность активируют прогулки на свежем воздухе. Это способствует улучшению настроения и повышению концентрации. Специалист добавила, что один из плюсов осени — оптимальная температура воздуха для качественного сна. А если прогулок и ночного отдыха недостаточно для комфортного самочувствие, Кардиакос предложила добавить «Дофаминовые прыжки», способствующие выработке гормона счастья.
Осень идеально подходит для развития социальных связей и участия в развлекательных мероприятиях — например, походов в кино или на интеллектуальные квизы. Это поможет укрепить семейные отношения и зарядиться радостью, заключила психолог.