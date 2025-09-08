Достижения.рф

Психолог дала советы, как пережить осеннюю хандру

Психолог Дугенцова: Осенью люди часто впадают в заниженную энергию
Фото: iStock/fizkes

Осенью у многих людей часто появляется упадок сил и ухудшается настроение, подобные состояния могут перерасти в депрессию. Об этом предупредила психолог Дарья Дугенцова.



Сокращение светового дня приводит к сонливости, снижению мотивации и тяге к сладкому, отметила эксперт.

«Осенью чаще люди впадают в заниженную энергию. Так скажем, у них пониженные настроения, и всё идёт от лёгкой хандры до какой-то сезонной депрессии», — пояснила Дугенцова в беседе с RT.

Психолог посоветовала начинать утро с прогулки при дневном свете, заниматься спортом, соблюдать режим сна и питания, принимать витамин D, сократить употребление алкоголя и побольше общаться с людьми.

При тяжёлом состоянии Дугенцова посоветовала обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.

В свою очередь доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин рассказал «Газете.Ru», что с тревогой и депрессией поможет справиться лаванда.

«Лаванда, а именно, ее экстракты, показали эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. При этом эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний, в отличие от большого списка побочных эффектов от антидепрессантов», — объяснил эксперт.

Однако он призвал не забывать о возможной аллергической реакции и не путать экстракт лаванды с парфюмерной отдушкой, поскольку натурального масла там может не быть. В этом случае эффекта ждать не стоит.
