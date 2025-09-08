Психолог дала советы, как пережить осеннюю хандру
Психолог Дугенцова: Осенью люди часто впадают в заниженную энергию
Осенью у многих людей часто появляется упадок сил и ухудшается настроение, подобные состояния могут перерасти в депрессию. Об этом предупредила психолог Дарья Дугенцова.
Сокращение светового дня приводит к сонливости, снижению мотивации и тяге к сладкому, отметила эксперт.
«Осенью чаще люди впадают в заниженную энергию. Так скажем, у них пониженные настроения, и всё идёт от лёгкой хандры до какой-то сезонной депрессии», — пояснила Дугенцова в беседе с RT.
Психолог посоветовала начинать утро с прогулки при дневном свете, заниматься спортом, соблюдать режим сна и питания, принимать витамин D, сократить употребление алкоголя и побольше общаться с людьми.
При тяжёлом состоянии Дугенцова посоветовала обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.
В свою очередь доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин рассказал «Газете.Ru», что с тревогой и депрессией поможет справиться лаванда.
«Лаванда, а именно, ее экстракты, показали эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. При этом эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний, в отличие от большого списка побочных эффектов от антидепрессантов», — объяснил эксперт.
Однако он призвал не забывать о возможной аллергической реакции и не путать экстракт лаванды с парфюмерной отдушкой, поскольку натурального масла там может не быть. В этом случае эффекта ждать не стоит.