Психолог дала советы, как пережить осеннюю хандру

08 сентября 2025, 16:43

Психолог Дугенцова: Осенью люди часто впадают в заниженную энергию

Фото: iStock/fizkes

Осенью у многих людей часто появляется упадок сил и ухудшается настроение, подобные состояния могут перерасти в депрессию. Об этом предупредила психолог Дарья Дугенцова.





Сокращение светового дня приводит к сонливости, снижению мотивации и тяге к сладкому, отметила эксперт.





«Осенью чаще люди впадают в заниженную энергию. Так скажем, у них пониженные настроения, и всё идёт от лёгкой хандры до какой-то сезонной депрессии», — пояснила Дугенцова в беседе с RT.

