Психолог объяснила, почему современные мужчины не хотят брать ответственность при общении с женщиной

01 сентября 2025, 10:55

Психолог Русинова: современные мужчины не имеют ориентиров в области семьи

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Кажется, что в современном мире все сложнее встретить свою любовь и тем более построить здоровые отношения. Почему складывается такая тенденция, и возможно ли это исправить?





Семейный психолог Елена Русинова в беседе с «Радио 1» заявила, что пассивные мужчины «выращены сильными женщинами».





«Идет печальная тенденция, когда женщина становится независимой, самодостаточной и не нуждается в отношениях, по крайней мере, говорит об этом. И у мужчин то же самое. Люди перестают быть способны к близости, к взаимной ответственности. Пассивные мужчины выращены сильными женщинами, но у каждого в паре своя роль», — объяснила она.

«Это сейчас очень болезненная для многих история. Ведь из-за этого и снижение рождаемости. А проблема в том, что люди потеряли себя как личности. У мужчин нет ориентиров, а у женщин их слишком много. Женщина ищет мужчину, как правило, не со зрелыми чувствами, а того, кто позволяет ей удовлетворять потребности», — заявила Русинова.