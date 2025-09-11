Психолог и ароматерапевт раскрыли секреты борьбы с осенней хандрой
Психолог Кузнецов: осенью людям становится грустно
С наступлением осени люди часто сталкиваются с сезонным снижением настроения. Медицинский психолог 20-й поликлиники Новосибирска Сергей Кузнецов рассказал, как эффективно справиться с осенней хандрой.
По его словам, осенью не стоит проводить время в кровати перед телевизором, поскольку к хорошему быстро привыкаешь, и это становится привычкой.
«Естественно, у нас есть два сезона самых частых приходов людей в поликлинику. Это осень и весна. Сезонную хандру никто не отменял. Поэтому осенью и весной чаще всего приходят с низким настроением, людям грустно становится, не знают, что делать и очень сильно себя жалеют», — рассказал Кузнецов в беседе с Om1 Новосибирск.
Он посоветовал чаще выходить на улицу, общаться с друзьями и заниматься спортом.
В свою очередь ароматерапевт и социальный педагог-психолог Татьяна Рязанова отметила, что справиться с осенней хандрой помогут ароматы цитрусов: лимон, сладкий апельсин, грейпфрут или бергамот — подарят море энергии.