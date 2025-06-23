Приложение МИД и содействие турагентства: что делать, если отменили рейс из-за форс-мажора
РСТ: в трудной ситуации турист должен быть на связи и иметь финансовую подушку
Если турист столкнулся с непредвиденной ситуацией, как например отмена или перенос рейсов из-за военного конфликта, ему необходим доступ к связи, интернету, чтобы связаться с авиакомпанией или туроператором, потому что именно они предупреждают и информируют об изменившихся обстоятельствах и корректировках маршрута. Кроме того, при себе туристу следует иметь достаточную сумму денег, особенно, если это самостоятельный путешественник. Об этом «Радио 1» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Конечно, надо помнить и о медицинской страховке, её в путешествии, если вы ранее её открыли, можно продлить. <…> Наличие полиса медицинского страхования — тоже крайняя необходимость, так как лечение стоит довольно дорого. <…> Нужно доверять официальной информации и следовать рекомендациям местных властей, которые координируют ту или иную деятельность в таких ситуациях. Поэтому очень важно не паниковать, а просто учитывать актуальную информацию», — пояснил эксперт.Ещё один важный совет, который дал вице-президент РСТ, — скачать приложение «Зарубежный помощник» на сайте МИД РФ.
«Оперативная связь с нашими российскими загранучреждениями поможет найти, в том числе, пути эвакуации (при закрытии границ воюющих стран — прим. ред.)», — отметил Горин.По его словам, туристы, которых сопровождает туроператор, более защищены в таких ситуациях, нежели те, кто едет в другую страну дикарём.
Не стоит и требовать возврата денег за отменённый рейс, добавил эксперт. Если деньги и вернут, то вряд ли турист сможет купить себе новый билет – его стоимость возрастёт в несколько раз.
Напомним, что из-за конфликта между Израилем и Ираном, начавшегося 13 июня, россияне испытали трудности с возвращением на родину из ОАЭ: многие рейсы отменили, назначались альтернативные пути, которые сильно увеличили продолжительность полётов. Сейчас по словам Дмитрия Горина, обстановка нормализовалась.