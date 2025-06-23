Минтуризма Абхазии назвало слова о нищих туристах вырванными из контекста

23 июня 2025, 07:10

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава Министерства туризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал высказывания, касающиеся категории туристов, которые могут посещать республику. Об этом пишет РБК.





Он отметил, что слова, прозвучавшие на заседании круглого стола 20 июня, были вырваны из контекста и не отражают официальную позицию ведомства.



Логуа подчеркнул, что в туристической отрасли действительно существует множество проблем, но это не означает, что республика выбирает, каких туристов хочет видеть.





«Мы рады всем гостям, которые приезжают посетить Абхазию», — добавил министр.

«Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — сказала Лакербая.