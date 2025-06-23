Минтуризма Абхазии назвало слова о нищих туристах вырванными из контекста
Глава Министерства туризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал высказывания, касающиеся категории туристов, которые могут посещать республику. Об этом пишет РБК.
Он отметил, что слова, прозвучавшие на заседании круглого стола 20 июня, были вырваны из контекста и не отражают официальную позицию ведомства.
Логуа подчеркнул, что в туристической отрасли действительно существует множество проблем, но это не означает, что республика выбирает, каких туристов хочет видеть.
«Мы рады всем гостям, которые приезжают посетить Абхазию», — добавил министр.
Напомним, что на заседании сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая сделала заявление, что республике не нужны бедные туристы.
«Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — сказала Лакербая.
До этого стало известно, что Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».